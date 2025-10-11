Il furto nella gioielleria di Lequile ecco come sono state smascherate madre e figlia
LEQUILE - Due donne sono state fermate dai carabinieri a Lequile, dopo il colpo in una rivendita di preziosi. Entrambe hanno precedenti specifici. Successivi approfondimenti investigativi, infatti, hanno consentito di accertare che le arrestate risulterebbero riconducibili a un contesto familiare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: furto - gioielleria
Furto da 10mila euro in gioielleria, la polizia arresta due persone
Furto in una gioielleria di via della Vigna Nuova: due arresti
Firenze: furto in gioielleria di via della Vigna Nuova, arrestati due uomini
https://www.telenuova.tv/2025/10/03/sventato-tentativo-di-furto-presso-la-gioielleria-cicalese-1898-a-nocera-superiore-1-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Furto in gioielleria a Lequile: arrestate due donne - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno tratto in arresto in flagranza di reato due donne, ritenute presunte responsabili di furto aggravato in concorso ai dann ... Scrive trnews.it
Fingono di voler comprare gioielli e fuggono con 1000 euro di preziosi: arrestate due donne a Lequile VIDEO - Secondo la ricostruzione dei militari, nella tarda mattinata le due si sono presentate nel negozio fingendosi interessate all’acquisto di alcuni gioielli in oro. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it