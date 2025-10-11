Il Follonica a Breganze Banini è squalificato

Prima giornata di campionato e prima trasferta per l’Innocenti Costruzioni Follonica. Stasera alle 20.45 la squadra di Sergio Silva affronterà il Breganze, squadra neopromossa in A1, con la linea giovane che in due anni è diventata lo zoccolo duro. Otto giocatori su dieci di formazione rossonera: si tratta del secondo portiere Todeschini ed il catalano figlio d’arte Gabriel Cairo, ex Grosseto, che non dovrà far rimpiangere l’arrivederci di Posito. La squadra diretta dal confermato Gabriele Thiella, sarà forte dell’entusiasmo di un’intera città, cercando di ricalcare le orme delle generose squadre breganzesi del passato che nascevano in casa e duellavano con gli altri squadroni di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

