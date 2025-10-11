Il flop dell’inchiesta terremoto sulla procuratrice Duchini | tutti assolti

FIRENZE Non ci fu corruzione. L’inchiesta terremoto che aveva fatto tremare la procura di Perugia si sbriciola in tribunale. Assolta l’ex procuratrice aggiunto Antonella Duchini, e assolti gli altri imputati, l’imprenditore del settore cemento Carlo Colaiacovo, l’ex carabiniere del Ros Orazio Gisabella, il sottufficiale dell’Arma Costanzo Leone, coinvolto nella stessa vicenda, così come l’avvocato Pietro Gigliotti e l’imprenditore Valentino Rizzuto. L’inchiesta era divampata nel 2018, quando Antonella Duchini era la numero due dell’ufficio inquirente. Sulla sua testa, accuse pesantissime. Corruzione, abuso d’ufficio, peculato, rivelazione del segreto d’ufficio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

