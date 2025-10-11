Il figlio di Russo segna poche ore dopo la morte del padre | Non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato

Nacho Russo segna poche ore dopo la morte del padre Miguel Angel Russo, ex calciatore e allenatore notissimo in Argentina: "Non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlio - russo

Tutti gli amori ed ex di Pippo Baudo, dall’amante Mirella (nasce il figlio Alessandro), dall’ex moglie Angela all’amore per Alida, da Adriana Russo all’ex moglie Katia e l’aborto

Afragola, figlio di 37 anni arrestato per aver bruciato viva la madre Vincenza Russo: ‘Era geloso’

Chi è l’ex marito di Valeria Graci, Simon Russo, e padre del figlio: “Con lui è finita malissimo”

Serata particolare per Nacho Russo, figlio del tecnico del Boca Juniors da poco scomparso: gioca, segna e si commuove in ricordo del padre Miguel Angel - X Vai su X

In un primo momento si era pensato ad un suicidio: secondo gli investigatori, però, a provocare la morte della donna, Enza Russo, dopo una agonia di 15 giorni, sarebbe stato il figlio che le avrebbe gettato addosso dell'alcol e poi le avrebbe dato fuoco. - facebook.com Vai su Facebook

Il figlio di Russo segna poche ore dopo la morte del padre: “Non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato” - Il figlio di Russo segna poche ore dopo la morte del padre: Poche ore dopo la scomparsa di ... Come scrive fanpage.it

Nacho Russo gioca e segna dopo la morte del padre: lacrime in ricordo di Miguel Angel - A poche ore dalla scomparsa dell'allenatore del Boca Juniors, Nacho Russo ha giocato e segnato in Tigre- Segnala msn.com