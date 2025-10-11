Il fidanzato o l’amica? Il mio cuore è diviso in due
Cara Caterina, ho 25 anni e da quando ho finito il liceo sto con il mio fidanzato: un ragazzo che amo profondamente, una persona buona e attenta, con cui ho condiviso la crescita e tanti momenti belli. Tuttavia, negli ultimi anni, ho sentito il bisogno di esplorare, non per mancanza d’amore, ma per capire meglio me stessa, le mie emozioni, il mio modo di stare nelle relazioni. Ne ho sempre parlato con lui, e lui è stato comprensivo, cosa che apprezzo tantissimo. Purtroppo, quella che doveva essere una semplice curiosità fisica con una mia collega è diventata qualcosa di molto più profondo. Oggi non ci sono più rapporti fisici tra noi, ma quello che ci siamo lasciate dentro è tanto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
