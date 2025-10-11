il festival del digitale popolare arriva nel 2026 a firenze

Firenze, 11 ottobre 2025 - "Torino rimarrà il centro di questo festival, ma l'importanza del lavoro fatto in questi anni ha portato al fatto che ci saranno degli spin off, quindi andrà in altre città. La prima sarà Firenze nel 2026. Questo significa che l'esperienza si moltiplica e tante altre città italiane hanno voglia di digitale popolare". Ad annunciarlo è stato Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale, a Torino alla quarta edizione del Festival Digitale Popolare. "Nelle città si svolge la nostra vita quotidiana, e quindi è il contesto dove possiamo permetterci e rivendicare il lusso alla sperimentazione", ha commentato l'assessora a Servizi Informativi, Smart city e Innovazione, Intelligenza artificiale del Comune di Firenze Laura Sparavigna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

