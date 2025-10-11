Il Festival del Digitale Popolare arriva nel 2026 a Firenze

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 11 ottobre 2025 - "Torino rimarrà il centro di questo festival, ma l'importanza del lavoro fatto in questi anni ha portato al fatto che ci saranno degli spin off, quindi andrà in altre città. La prima sarà Firenze nel 2026. Questo significa che l'esperienza si moltiplica e tante altre città italiane hanno voglia di digitale popolare". Ad annunciarlo è stato Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale, a Torino alla quarta edizione del Festival Digitale Popolare. "Nelle città si svolge la nostra vita quotidiana, e quindi è il contesto dove possiamo permetterci e rivendicare il lusso alla sperimentazione", ha commentato l'assessora a Servizi Informativi, Smart city e Innovazione, Intelligenza artificiale del Comune di Firenze Laura Sparavigna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il festival del digitale popolare arriva nel 2026 a firenze

© Lanazione.it - Il Festival del Digitale Popolare arriva (nel 2026) a Firenze

In questa notizia si parla di: festival - digitale

'Forme di futuro', la rivoluzione digitale parte da Pisa: il programma del 15° 'Internet Festival'

Internet Festival 2025 a Pisa: identità, Ai e futuro digitale

Festival della Cultura Finanziaria, focus sulla transizione digitale

festival digitale popolare arrivaIl Festival del Digitale Popolare arriva (nel 2026) a Firenze - "Torino rimarrà il centro di questo festival, ma l'importanza del lavoro fatto in questi anni ha portato al fatto che ci saranno degli spin off, quindi andrà in altre città. Segnala lanazione.it

Al Festival Digitale Popolare tutte le sfide nelle città del futuro - Al lavoro cambiano le competenze richieste, i cittadini chiedono formazione a scuola e le istituzioni provano ad attivarsi ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Digitale Popolare Arriva