Il fascino dei Romanov al Premio Charlot | il 12 ottobre in scena Romanov tra mito e leggenda per la seconda serata della kermesse

Tempo di lettura: 3 minuti La grande storia incontra la magia del teatro nella seconda serata della 37ª edizione del Premio Charlot. Domenica 12 ottobre, alle ore 19:00, sul palco del Teatro Delle Arti di Salerno andrà in scena “Romanov, tra mito e leggenda”, spettacolo firmato dalla Compagnia dell’Arte e ispirato alla misteriosa vicenda della dinastia Romanov, tra suggestioni storiche e atmosfere fiabesche. Lo spettacolo – scritto e diretto da Antonello Ronga – rientra nella sezione Charlot Monello, da sempre dedicata agli appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma capaci di affascinare e coinvolgere anche il pubblico adulto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il fascino dei Romanov al Premio Charlot: il 12 ottobre in scena “Romanov, tra mito e leggenda” per la seconda serata della kermesse

Premio Charlot XXVIII edizione - Il Premio Charlot, giunto alla XXVIII edizione, è diventato un vero e proprio riferimento del settore. Come scrive regione.campania.it

Presentato il Premio della comicità "Charlot" - XXVIII edizione - Cultura e turismo sono un pezzo importantissimo del futuro della nostra regione e delle nostre città, dello sviluppo economico e della creazione di lavoro. Lo riporta regione.campania.it