Il Fantalbero è il simbolo dell’impegno culturale

"Città che legge", Bellusco non vanta solo il titolo, ma anche un monumento dedicato alla lettura. Si chiama Fantalbero, a scegliere il nome sono stati i bambini di una quarta elementare, vincitori del concorso bandito dagli Amici di Silvia, che hanno donato la scultura alla comunità. L'opera è il simbolo tangibile di come i libri possano "invadere" il borgo. Racconta l'impegno sul fronte culturale del paesino alle porte di Monza che ha portato al titolo, non una medaglia ma "un investimento continuo in questa direzione" dopo anni di sforzi del Comune, della biblioteca, dei gruppi di lettura, delle scuole.

