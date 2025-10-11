Il famoso politico muore nella cantina di famiglia | trovato così Agghiacciante

Thesocialpost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia improvvisa ha colpito una comunità veneta molto legata al lavoro nei campi e alla tradizione vitivinicola. Conosciuto da tutta la comunità per il suo impegno in politica e non solo. Ha perso la vita mentre stava svolgendo una delle consuete attività di manutenzione legate alla produzione del vino. L’intera area è stata immediatamente raggiunta dai soccorsi, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Dramma in un’azienda agricola del Trevigiano. Il dramma è avvenuto a  Castelcucco, in provincia di  Treviso, all’interno della  Pat del Colmél, un’azienda agricola molto nota nel territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

il famoso politico muore nella cantina di famiglia trovato cos236 agghiacciante

© Thesocialpost.it - Il famoso politico muore nella cantina di famiglia: trovato così. Agghiacciante

In questa notizia si parla di: famoso - politico

“Nausea, diarrea e vomito”. Maxi intossicazione dopo la cena: c’era anche il famoso politico

In India, almeno trentasei persone sono morte nella calca durante il comizio politico di un famoso attore

Addio al famoso politico, era uno dei leader più amati del paese

famoso politico muore cantinaIl famoso politico muore nella cantina di famiglia: trovato così. Agghiacciante - Una tragedia improvvisa ha colpito una comunità veneta molto legata al lavoro nei campi e alla tradizione vitivinicola. Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Famoso Politico Muore Cantina