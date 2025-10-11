Il famoso politico muore nella cantina di famiglia | trovato così Agghiacciante
Una tragedia improvvisa ha colpito una comunità veneta molto legata al lavoro nei campi e alla tradizione vitivinicola. Conosciuto da tutta la comunità per il suo impegno in politica e non solo. Ha perso la vita mentre stava svolgendo una delle consuete attività di manutenzione legate alla produzione del vino. L’intera area è stata immediatamente raggiunta dai soccorsi, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Dramma in un’azienda agricola del Trevigiano. Il dramma è avvenuto a Castelcucco, in provincia di Treviso, all’interno della Pat del Colmél, un’azienda agricola molto nota nel territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
