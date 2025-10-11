Il dramma che sta vivendo Kylian Mbappé ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di calcio: la situazione è davvero pesante. Dopo i 44 gol messi a segno nella sua prima stagione con il Real Madrid l’obiettivo di Kylian Mbappé era quello di riuscire a fare ancora meglio in questo secondo anno con i Blancos. Finora la media del bomber francese è strepitosa: in 10 gare fin qui disputate con i Galacticos l’ex PSG ha già realizzato 14 reti (9 in Liga e 5 in Champions League) e fornito anche due assist ai propri compagni. Anche grazie al suo eccellente score i tifosi del Real Madrid sperano di vivere un’annata diversa rispetto a quella passata, conclusa senza Liga, Coppa del Re o Champions. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Il dramma di Kylian Mbappe, disperato: parole strazianti