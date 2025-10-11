Il Dpp racconta la difesa che verrà La spesa militare italiana letta da Mazziotti di Celso
Il ministero della Difesa ha reso pubblico il Documento Programmatico Pluriennale 2025-2027. Il documento viene pubblicato dopo la legge di bilancio, pertanto non aggiunge fondi ulteriori a quelli già stanziati per la difesa. Tuttavia, esso fornisce dettagli maggiori in merito a come verranno spesi i soldi messi a disposizione della Difesa nel triennio successivo. Per questo motivo, la sua analisi permette di comprendere in che modo il governo intende sviluppare lo strumento militare. Il bilancio Rispetto a quelli pubblicati negli anni precedenti, questo Dpp era particolarmente atteso. Il motivo risiede nel fatto che, nonostante il bilancio della difesa comunicato dall’Italia alla Nato – così come stabilito dalla legge di bilancio 2025 e misurato secondo i criteri di misurazione adottati negli scorsi anni – indichi una spesa pari all’1,5% del Pil, l’Italia ha comunicato all’Alleanza di aver raggiunto la soglia del 2%. 🔗 Leggi su Formiche.net
