Il dolore e il dramma di Roberta Rei | Ho perso un figlio a quattro mesi È stato il dolore più grande
Roberta Rei nasce a Napoli il 21 agosto 1985 in una famiglia di musicisti e appassionati di jazz, e fin da giovane la musica ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Ma la sua vera passione si rivela essere lo sport, in particolare l’atletica leggera e la corsa. Crescendo con questo amore per il movimento, Roberta si avvicina anche agli studi, e dopo aver studiato cinese e seguito come interprete la spedizione italiana alle Olimpiadi di Pechino 2008, sviluppa un interesse per il mondo del giornalismo. Dopo un anno trascorso negli Stati Uniti, torna in Italia e si iscrive al Master in Giornalismo allo IULM di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Roberta Rei e il figlio mai nato: il doloroso racconto dell'aborto - Roberta Rei e il figlio mai nato: la celebre giornalista, volto de "Le Iene", ha avuto un aborto spontaneo nell'estate del 2025. Scrive tag24.it
Roberta Rei condivide il dolore dell’aborto a 40 anni: il suo messaggio di sostegno alle donne - Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Roberta Rei ha scelto di condividere un momento estremamente delicato della sua vita. Secondo alfemminile.com