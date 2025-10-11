Roberta Rei nasce a Napoli il 21 agosto 1985 in una famiglia di musicisti e appassionati di jazz, e fin da giovane la musica ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Ma la sua vera passione si rivela essere lo sport, in particolare l’atletica leggera e la corsa. Crescendo con questo amore per il movimento, Roberta si avvicina anche agli studi, e dopo aver studiato cinese e seguito come interprete la spedizione italiana alle Olimpiadi di Pechino 2008, sviluppa un interesse per il mondo del giornalismo. Dopo un anno trascorso negli Stati Uniti, torna in Italia e si iscrive al Master in Giornalismo allo IULM di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il dolore e il dramma di Roberta Rei: "Ho perso un figlio a quattro mesi. È stato il dolore più grande"