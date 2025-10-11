Il dolore e il dramma di Roberta Rei | Ho perso un figlio a quattro mesi È stato il dolore più grande

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Rei nasce a Napoli il 21 agosto 1985  in una famiglia di musicisti e appassionati di jazz, e fin da giovane la musica ha avuto un ruolo importante nella sua vita. Ma la sua vera passione si rivela essere lo sport, in particolare l’atletica leggera e la corsa. Crescendo con questo amore per il movimento, Roberta si avvicina anche agli studi, e dopo aver studiato cinese e seguito come interprete la spedizione italiana alle Olimpiadi di Pechino 2008, sviluppa un interesse per il mondo del giornalismo. Dopo un anno trascorso negli Stati Uniti, torna in Italia e si iscrive al Master in  Giornalismo  allo IULM di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il dolore e il dramma di roberta rei ho perso un figlio a quattro mesi 200 stato il dolore pi249 grande

© Metropolitanmagazine.it - Il dolore e il dramma di Roberta Rei: “Ho perso un figlio a quattro mesi. È stato il dolore più grande”

In questa notizia si parla di: dolore - dramma

Dramma Sinner, il dolore non passa: vuole dimenticare tutto

Dramma nel Lodigiano, uccide la moglie malata e tenta di togliersi la vita: dolore e choc a Castiraga Vidardo

La telefonata dal Belgio poi l'urlo di dolore: il dramma di Verreth in ritiro col Bari

dolore dramma roberta reiRoberta Rei e il figlio mai nato: il doloroso racconto dell'aborto - Roberta Rei e il figlio mai nato: la celebre giornalista, volto de "Le Iene", ha avuto un aborto spontaneo nell'estate del 2025. Scrive tag24.it

Roberta Rei condivide il dolore dell’aborto a 40 anni: il suo messaggio di sostegno alle donne - Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Roberta Rei ha scelto di condividere un momento estremamente delicato della sua vita. Secondo alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Dolore Dramma Roberta Rei