Il Documento Programmatico per la Difesa 2025 | più fondi e avvio di nuovi programmi
Recentemente è stato pubblicato il Documento Programmatico Pluriennale (DPP) per la Difesa 2025-2027. Il documento di quest’anno, più scarno rispetto agli anni passati, evidenzia alcune novità da lungo attese e definisce una spesa maggiore rispetto agli anni precedenti, anche grazie a nuovi parametri di conteggio. Prima di addentrarci nella trattazione di alcuni di questo aspetti – i più peculiari – è bene dare uno sguardo a quanto viene indicato sull’approccio strategico nazionale e sulle traiettorie geopolitiche future. Viene ribadito anche quest’anno il contesto internazionale di instabilità e di crisi persistente nella nostra area di fondamentale interesse strategico rappresentata dal Mediterraneo Allargato: guerra russo-ucraina, conflitto israelo-palestinese, situazione in Siria, crisi del nucleare iraniano. 🔗 Leggi su It.insideover.com
