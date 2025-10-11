Il Diavolo veste Prada 2 | Lady Gaga si aggiunge al cast
Lady Gaga sarà tra i nuovi membri del cast di Il Diavolo veste Prada 2, le cui riprese sono attualmente in corso. Deadline nella notte ha riferito che la pop star americana Lady Gaga farà parte del cast dell’atteso sequel di Il Diavolo veste Prada in un ruolo non ancora reso noto. La notizia è stata battuta dopo che una fonte vicina alla produzione ha riferito di aver visto l’attricecantante sul set. Al momento nessun commento è arrivato da 20th Century Studios. Seguiranno nuovi aggiornamenti. Il cast di Il Diavolo veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2). Il cast del sequel di Il Diavolo veste Prada vede il ritorno degli attori principali del film primo film, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ma anche di Tracie Thoms e Tibor Feldman. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
