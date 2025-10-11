‘Il diavolo veste Prada 2’ i casting | Così abbiamo reclutato 2.500 comparse

Ravenna, 11 ottobre 2025 – ” Ciao, hai un bello stile. Ti piacerebbe fare la comparsa in un importante progetto internazionale? Non possiamo dirti di più perché c’è massima segretezza”. È con queste parole che due ravennati hanno reclutato buona parte delle quasi 2500 comparse del ‘Diavolo veste Prada 2’, selezionando i passanti per la strada o agli eventi mondani di Milano. Quello che in gergo ‘street casting’. Lucia Maioli, 31 anni, e Sofia Vaglio, 27 anni, fanno parte del team di Alessandra Troisi Casting, agenzia che si occupa della selezione e della gestione degli ‘Extras’, cioè le comparse e tutti i ruoli secondari, per cinema e serie tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Il diavolo veste Prada 2’, i casting: “Così abbiamo reclutato 2.500 comparse”

