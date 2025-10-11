Il DCU è sempre più vicino a confermare una teoria shock dei fan e sarebbe fantastico

James Gunn adora discutere le teorie dei fan. Quando sui social si è scatenato il dibattito sul possibile debutto di Robin in The Batman – Parte II, il co-CEO dei DC Studios ha alimentato ulteriormente le speculazioni, senza mai smentire del tutto la presenza del Ragazzo Meraviglia nel film. E sebbene Gunn non sia direttamente coinvolto in quel progetto, tende a essere ancora più loquace quando ha un interesse personale in gioco. È il caso della seconda stagione di Peacemaker: con un’uscita settimanale degli episodi, Gunn commenta di continuo ogni sviluppo narrativo e il modo in cui questo potrebbe influenzare l’intero DC Universe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

