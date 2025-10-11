Il cuore duro e la poesia di David
Maietti Gli amici non devi lasciarli per troppo tempo. Tu li pensi eterni e poi scopri all’improvviso che se ne sono andati, senza un saluto. David Hill, per esempio, un docente inglese del British Council di Milano. Parlavamo di Shakespeare e di Eliot, di Keats e John Donne, ma anche di calcio. Aveva giocato da giovane nella Benacense (Riva del Garda) e aveva incontrato un paio di volte il Fanfulla in serie D. Era anche poeta schivo, e conservo un suo libello che alla fine mi aveva schivamente omaggiato. David mi è riaffiorato una delle scorse sere, sul far della mezzanotte, scorrendo un’antologia di poesie ispirate alle madri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cuore - duro
Non c'è moneta migliore che possa riempire il cuore come questo messaggio. Il lungo e duro lavoro che si sta facendo con l'Hoopers, sta portando i suoi frutti. Il World Hoopers Open Championship WHOC piace e anche parecchio. La cura dell'organizzazione - facebook.com Vai su Facebook
Il cuore duro e la poesia di David - Tu li pensi eterni e poi scopri all’improvviso che se ... Segnala ilgiorno.it
Le poesie di Davide Giuliodori raccolte in "Cuore ombreggiato" - La biblioteca comunale di San Severino presenta la prima raccolta poetica di Davide Giuliodori, "Cuore ombreggiato", una poesia variegata che esplora temi e forme. Come scrive ilrestodelcarlino.it