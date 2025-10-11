il cuore duro e la poesia di david

Maietti Gli amici non devi lasciarli per troppo tempo. Tu li pensi eterni e poi scopri all’improvviso che se ne sono andati, senza un saluto. David Hill, per esempio, un docente inglese del British Council di Milano. Parlavamo di Shakespeare e di Eliot, di Keats e John Donne, ma anche di calcio. Aveva giocato da giovane nella Benacense (Riva del Garda) e aveva incontrato un paio di volte il Fanfulla in serie D. Era anche poeta schivo, e conservo un suo libello che alla fine mi aveva schivamente omaggiato. David mi è riaffiorato una delle scorse sere, sul far della mezzanotte, scorrendo un’antologia di poesie ispirate alle madri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

