Il Csm mette fuorilegge le sentenze scritte con l’Intelligenza Artificiale

Open.online | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ai Act europeo 20241689 e la legge 132 del 23 settembre scorso considerano «l’uso della tecnologia nella giustizia “ad alto rischio”». E vietano «le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato». Adesso, racconta Il Giornale, il Csm avvisa chi sceglie la scorciatoia pericolosa dell’intelligenza artificiale nella sentenze. Intanto presso la procura della Cassazione pendono due procedimenti nei confronti di giudici furbetti. Di cui uno di primo grado. Che avrebbero assunto decisioni citando precedenti inesistenti. In un caso è partita «l’azione disciplinare da parte del Procuratore generale per grave e inescusabile negligenza». 🔗 Leggi su Open.online

