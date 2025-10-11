Il crollo del cornicione della chiesa di Santa Ninfa | tornano percorribili i tratti di via Maqueda e di via del Celso
Oggi tornano percorribili dai pedoni i tratti di via Maqueda e di via del Celso, chiusi due settimane fa per i crolli della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. "Un risultato importante - spiegano dal Comune attraverso una nota diffusa in mattinata - che rianima le attività commerciali e.
