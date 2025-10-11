di Stefano Brogioni FIRENZE Urlano contro il governo Meloni e contro Israele. Piazza Indipendenza è vicina ma non abbastanza da far giungere il grido dei Pro Pal oltre via Nazionale. Poi, c’è comunque una barriera di transenne e i Reparti a impedire l’accesso a una zona rossa sorvegliata anche dall’alto, con gli elicotteri che ronzano sopra il centro più di quando ci sono le partite a rischio. Così, la piazza della sinistra - duemila, secondo gli organizzatori, la metà per la questura-, quella dove anche Antonella Bundu saluta tra le bandiere rosse e stringe mani, prima di trasferirsi a Campi Bisenzio per la festa di chiusura, si trasforma in corteo e sfila nella direzione opposta, verso i viali di circonvallazione, verso la meta del Consolato Usa, anch’esso preventivamente barricato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il corteo della sinistra. In mille paralizzano i viali