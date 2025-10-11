Il cordoglio del sindaco di Ravenna per la scomparsa di Giorgio Bartolini

Ravennatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo sportivo ravennate è in lutto per la scomparsa di Giorgio Bartolini, ex giocatore e presidente del Ravenna. “Come sindaco di Ravenna, ma anche in qualità di assessore allo Sport - ha dichiarato il primo cittadino - intendo esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bartolini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cordoglio - sindaco

Fiumicino, operaio morto sul lavoro: il cordoglio dei sindaco Baccini

Danilo Fazio scomparso e trovato morto in auto. Il sindaco di Codogno: “Esprimo cordoglio, si chiariscano i fatti”

Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa del dj Marco La Sorda: "Un'icona senza tempo"

cordoglio sindaco ravenna scomparsaIl cordoglio del sindaco di Ravenna per la scomparsa di Bartolini - “Come sindaco di Ravenna, ma anche in qualità di assessore allo Sport, intendo esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bartolini, figura di rilievo della storia calcistica della nostra ... Riporta ravennawebtv.it

cordoglio sindaco ravenna scomparsaRavenna in lutto: è scomparso l'ex calciatore ed ex presidente Bartolini. Il cordoglio del club - Il Ravenna e Ravenna piangono la scomparsa di una figura di riferimento del calcio e dello sport della città. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cordoglio Sindaco Ravenna Scomparsa