Il Comune dice addio alla plastica monouso | nuovi erogatori d’acqua e borracce
Nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente, il comune di Masi Torello ha avviato un importante progetto di riduzione dei rifiuti plastici, con un’attenzione particolare al mondo della scuola: l’iniziativa si è resa possibile grazie alla partecipazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Antenna di 35 metri a Poggiridenti, anche il Comune dice ‘no’: raccolta firme fino al 14 agosto
Centrale biometano, il Comune dice no
Antenne, il Comune dice “no“. Scatta il ricorso contro il Tar: "Sfida difficile, ma non molliamo"
https://enpa.org/il-comune-di-pavia-dice-no-alla-caccia-in-deroga-un-esempio-da-seguire-dicono-le-associazioni/… - Il Comune di Pavia dice NO alla caccia in deroga. ENPA: “Sparare a un fringuello – un uccellino che pesa meno di una cartuccia – non è atti - X Vai su X
Quest’anno il Comune di Molteno dice STOP alla violenza contro le donne con questa proposta molto significativa. Le iscrizioni sono aperte! Vai su Facebook
Partita di addio al calcio di Marek Hamsik: la targa dal Comune di Napoli - Questa la dedica del Comune al campione slovacco, che oggi gioca l'ultima partita per l'addio al calcio insieme ... Da ilmattino.it
Caiazzo, il primo comune senza sacchetti di plastica - `No plastic bag´, addio ai sacchetti di plastica e via al biodegradabile, nel segno del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Riporta ilsecoloxix.it