Il Comune dice addio alla plastica monouso | nuovi erogatori d’acqua e borracce

Ferraratoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel segno della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente, il comune di Masi Torello ha avviato un importante progetto di riduzione dei rifiuti plastici, con un’attenzione particolare al mondo della scuola: l’iniziativa si è resa possibile grazie alla partecipazione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

