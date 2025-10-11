Il coach Valentino ai suoi ragazzi | Contro Don Bosco servono coraggio e lucidità

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimenticare la battuta d’arresto di Lucca e riprendere la propria corsa iniziata battendo Casale all’esordio stagionale. Ecco l’obiettivo dell’ Use Computer Gross nella sfida di domani alle 18 al Pala Sammontana contro Don Bosco Crocetta Torino (arbitri Posarelli di Grosseto e Pampaloni di Terranuova Bracciolini). Entrambe hanno due punti. "Sarà una sfida molto stimolante – ammette coach Luca Valentino –, troviamo una squadra che sta facendo bene grazie a un roster giovane, dinamico e molto fisico. Proprio per questo, per noi sarà fondamentale pareggiare la loro fisicità e giocare una partita solida nei dettagli: i tagliafuori, la transizione difensiva e il controllo del ritmo saranno chiavi decisive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il coach valentino ai suoi ragazzi contro don bosco servono coraggio e lucidit224

© Lanazione.it - Il coach Valentino ai suoi ragazzi: "Contro Don Bosco, servono coraggio e lucidità"

In questa notizia si parla di: coach - valentino

Ripartita la stagione dell’Use Empoli di serie B. Coach Valentino è fiducioso

Luca Cadalora, ex coach di Valentino Rossi: “Ho visto Marc Marquez in pista fare cose mai viste”

Cerca Video su questo argomento: Coach Valentino Suoi Ragazzi