Il coach Valentino ai suoi ragazzi | Contro Don Bosco servono coraggio e lucidità

Dimenticare la battuta d’arresto di Lucca e riprendere la propria corsa iniziata battendo Casale all’esordio stagionale. Ecco l’obiettivo dell’ Use Computer Gross nella sfida di domani alle 18 al Pala Sammontana contro Don Bosco Crocetta Torino (arbitri Posarelli di Grosseto e Pampaloni di Terranuova Bracciolini). Entrambe hanno due punti. "Sarà una sfida molto stimolante – ammette coach Luca Valentino –, troviamo una squadra che sta facendo bene grazie a un roster giovane, dinamico e molto fisico. Proprio per questo, per noi sarà fondamentale pareggiare la loro fisicità e giocare una partita solida nei dettagli: i tagliafuori, la transizione difensiva e il controllo del ritmo saranno chiavi decisive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

