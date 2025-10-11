Il Circolo Pattinatori Grosseto inizia da Viareggio | occhio a Torner e Ambrosio
Inizia stasera sulla pista del Cgc Viareggio (inizio alle 21, diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia) una nuova avventura del Circolo Pattinatori in serie A1 di hockey pista. I biancorossi, che hanno cambiato il 50% del roster, dovranno fare i conti con un calendario iniziale impegnativo, con le sfide contro le ambiziose Viareggio, Monza, Bassano, Lodi e Valdagno. In mezzo (il 26 ottobre) ci sarà il derby con il Castiglione. "Finalmente si torna in campo – esordisce Mariotti - allenarsi per 40 giorni senza giocare, alla fine, diventa una noia. La squadra in queste settimane ha lavorato bene per impegno e abnegazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: circolo - pattinatori
