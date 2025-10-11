Inizia stasera sulla pista del Cgc Viareggio (inizio alle 21, diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia) una nuova avventura del Circolo Pattinatori in serie A1 di hockey pista. I biancorossi, che hanno cambiato il 50% del roster, dovranno fare i conti con un calendario iniziale impegnativo, con le sfide contro le ambiziose Viareggio, Monza, Bassano, Lodi e Valdagno. In mezzo (il 26 ottobre) ci sarà il derby con il Castiglione. "Finalmente si torna in campo – esordisce Mariotti - allenarsi per 40 giorni senza giocare, alla fine, diventa una noia. La squadra in queste settimane ha lavorato bene per impegno e abnegazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Circolo Pattinatori Grosseto inizia da Viareggio: occhio a Torner e Ambrosio