Il ciclismo non finisce oggi! Il calendario e le date delle ultime Classiche tra Italia e Francia

Il Giro di Lombardia non chiude la stagione del grande ciclismo. L’ultima Classica Monumento di questa annata agonistica non farà calare il sipario sul calendario del pedale, perché all’orizzonte ci attende un’altra settimana di gara. Dopo la conclusione della ribattezzata Classica delle Foglie Morte, ci attendono ancora otto giorni ricchi di eventi da non perdere e che serviranno agli appassionati per congedarsi in maniera brusca dal ciclismo in vista della prossima stagione. Domenica 12 ottobre andrà in scena la sempre affascinante Parigi-Tours, ormai decaduta classica francese che conserva però grande prestigio e che da tradizione è dedicata ai velocisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

