il cgc sogna in grande mariotti primo avversario

Non si respirava così tanta elettricità a Viareggio da anni e già questa è una notizia positiva. A poche ore dall’esordio stagionale dei bianconeri, alle 21 al PalaBarsacchi contro il Grosseto di quel Massimo Mariotti che del Cgc ha riscritto la storia (conquistando Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), sale l’attesa di vedere in pista, stavolta da amici e non più da storici nemici Federico Ambrosio ed Enric Torner giunti da Forte dei Marmi assieme al nuovo condottiero Mirco De Gerone per riportare in alto il Cgc Viareggio. "Non vediamo l’ora di ripartire - assicura De Gerone - e siamo consci che questa sarà una stagione importante per i colori bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
