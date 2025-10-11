Il centro storico di Bagheria tra spazzatura e servizi per il decoro urbano negati
Questa purtroppo è la cruda realtà di un quartiere nel centro storico di Bagheria (la città delle meravigliose Ville) abbandonato all'incuria e alla indifferenza delle istituzioni che malgrado sanno, non fanno nulla per offrire i servizi di cui il cittadino ha diritto. Spazzatura, blatte, zanzare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
