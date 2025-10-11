Il Centro Commerciale Mercogliano è il nuovo partner dell’US Avellino 1912 | un’alleanza per l’Irpinia che cresce

Avellinotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Commerciale Mercogliano sarà sponsor ufficiale dell’U.S. Avellino 1912 per la stagione calcistica 20252026. L’accordo, annunciato dal Gruppo Abate, nasce dalla condivisione di valori profondi e dal legame con le radici irpine che accomunano le due realtà.Un accordo fondato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - commerciale

Un buono per fare shopping a chi porta al centro commerciale un abito usato

Nasce viedisangiovanni.it: il nuovo portale digitale del Centro Commerciale Naturale

Nasce viedisangiovanni.it: il nuovo portale digitale del Centro Commerciale Naturale

Cerca Video su questo argomento: Centro Commerciale Mercogliano 232