Il caso dei voti mancanti i seggi a rischio e il precedente del ricorso rigettato nel 2010

Giuseppe Scopelliti è stato il primo, ieri sera a Reggio Calabria, a manifestare pubblicamente, fuori da gossip, segreti e incertezze, l'esistenza di un controllo in corso sui dati Eligendo che hanno portato alla ripartizione (ancora non trascritta ed effettiva) dei seggi del nuovo consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: caso - voti

Criminalità, caso Bari in commissione Antimafia: dai giovani ai voti venduti. I punti caldi

Aversa: Dup approvato con 12 voti, si apre caso “quorum”: Mottola lascia il M5S

Caso Almasri: 5 sedute, ministri invitati a “fornire chiarimenti” e 3 voti distinti. Entro ottobre la decisione. I tempi

È appena successo alla Camera quello che tutti sapevamo. Con 251 voti, la maggioranza di governo ha salvato i ministri Nordio, Piantedosi, oltre al sottosegretario Mantovano, dalla richiesta di autorizzazione a procedere sul (vergognoso) caso Almasri. Non - facebook.com Vai su Facebook

A #PingPong @robertoocchiuto “Non ho seguito il caso Salis nel dettaglio e devo dire che su questo vicende a volte i voti sono trasversali. Nel segreto dell’urna anche chi ha un’indicazione dal proprio partito in un senso vota nell’altro. Auguro a Salis di difend - X Vai su X

Come si assegnano i seggi in consiglio regionale. Elezioni Toscana, così sarà composta l’assemblea - Chi vince avrà da 23 a 26 seggi e almeno quattordici dovranno essere riservati alla minoranza. Riporta lanazione.it

Eletti Pd Calabria, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze e seggi Consiglio con Tridico - Eletti PD Calabria dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Pasquale Tridico e risultati del 2021 ... Come scrive ilsussidiario.net