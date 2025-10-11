Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes è felice all’Old Trafford e afferma che il rifiuto saudita non è legato alla Coppa del Mondo

2025-10-10 21:30:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Bruno Fernandes insiste di essere felice al Manchester United e ha respinto le insinuazioni di aver rifiutato un trasferimento in Arabia Saudita durante l’estate a causa delle preoccupazioni di perdere la possibilità di giocare ai Mondiali. Il centrocampista portoghese Fernandes ha rifiutato i lucrosi contratti di Al-Hilal e Al-Ittihad durante la stagione conclusiva per rimanere all’Old Trafford. Parlando in vista della partita di qualificazione del Portogallo alla Coppa del Mondo contro la Repubblica d’Irlanda di domani, lo skipper dello United ha negato che la motivazione per restare in Premier League fosse quella di dimostrare al tecnico della nazionale Roberto Martinez che poteva ancora raggiungere i massimi livelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com