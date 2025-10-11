Il Cantico delle creature tra poesia musica e fede
A fine mese, all'Accademia Valdarnese del Poggio, si terrà un importante incontro de "I sabati dell'audioteca" in occasione dell'ottavo centenario della composizione del Cantico delle creature. Venerdì 24 ottobre, alle 17:30, nella Sala Grande, Padre Felice Autieri (pontificia facoltà teologica.
Raggiolo omaggia l’ottavo centenario del Cantico delle Creature
"Vivere il cantico delle creature", con Davide Rondoni e don Luigi Verdi
Narni, il ‘Festival delle arti del Medioevo’: “Celebra il Cantico delle Creature di San Francesco” IL PROGRAMMA
Il Cantico delle Creature di San Francesco è stato al centro della lezione tenuta da Marco Bartoli, docente alla LUMSA di Roma di storia medievale e uno dei massimi studiosi della storia del movimento francescano, la sera del 10 ottobre, presso la chiesa di S
Il Cantico delle Creature #venezia #venice #veneziagram #igersvenezia #veneziadavivere #venise #tourguide #travel #travelgram #guidetouristique
Dal Cantico delle creature alla tutela ambientale, il binomio tra cultura e natura - A Urbino da venerdì 10 a domenica 12 ottobre si può scoprire qual è lo sguardo ecologico del giornalismo culturale
Assisi Pax Mundi 2025: tre giorni di musica e condivisione, celebrando il Cantico delle Creature - Tutto pronto per la dodicesima edizione di Assisi Pax Mundi, in scena dal 16 al 19 ottobre 2025, con un'anteprima il 12 ottobre e uno special event di chiusura il 25 ottobre, in una città da sempre is