Il cammino dei Canarini Fermana dopo il successo contro Jesi obiettivo continuità col Fabriano Cerreto
Prove generali per la Fermana che si appresta ad affrontare in casa il Fabriano Cerreto con l’obiettivo di alimentare fiducia ed entusiasmo dopo il blitz esterno al Carotti di Jesi. Una Fermana che deve limitare al massimo gli errori e alzare il livello di concentrazione, questo lo stimolo dato nell’edizione di ieri dal direttore sportivo Sergio Filipponi (foto) che spera quanto prima di avere l’organico completamente a disposizione. Intanto è arrivato il 2005 difensore Gianluca Fiorentino a rinforza il reparto difensivo che sta lavorando sul nuovo assetto a tre che a Jesi evidentemente ha subito portato bene, visto il risultato finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
