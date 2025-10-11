Nelle campagne di Surin, nella Thailandia nord-orientale, il sole del mattino filtra attraverso le fronde degli alberi mentre una ventina di elefanti si muove con grazia ancestrale tra le risaie e i villaggi. Non sono semplici pachidermi: sono i protagonisti inconsapevoli della produzione del caffè più raro ed esclusivo al mondo, il Black Ivory Coffee. Qui, dove la tradizione millenaria della convivenza tra uomini ed elefanti si fonde con l’innovazione gastronomica contemporanea, ha sede un esperimento che sfida ogni convenzione del mondo del caffè specialty. Il progetto nacque oltre dieci anni fa dalla mente visionaria di Blake Dinkin, un canadese di Toronto che aveva già esplorato l’universo dei caffè fermentati in Etiopia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il caffè più raro del mondo: viaggio nel Black Ivory Coffee