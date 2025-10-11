Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo Ilaria Salis che acciuffa l'immunità per un sol voto di scarto e, per di più, con tanto di polemica sulla pulsantiera rotta. Non staremo qui a parlarvi del processo, di Orbàn, della candidatura con Avs (pensata proprio per tirarla fuori dalle galere ungheresi) o di tutto il can-can mediatico montato dalla sinistra sul suo caso. Quello che colpisce maggiormente è il suo atteggiamento: il pugno chiuso, i festeggiamenti con tanto di brindisi e ovviamente il post sui social: "Siamo tutti antifasciste!". Sempre la solita narrazione (di comodo) della sinistra che la butta sull'antifascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il bridisi della Salis, gli studenti pro Pal e la Albanese: ecco il podio dei peggiori