di Barbara Calderola BELLUSCO Capace di guardare avanti e anche di innovare. E non a parole. Bellusco è il borgo della Brianza Est che dal 1990 al ’99 ha eletto una sindaca, Giampiera Vismara. Una delle prime e poche donne del territorio a ricoprire la carica. Fu la sua amministrazione a inventare contenitori per il secco e l’umido, destinati tanti anni dopo a diventare pilastri della sostenibilità in tutto il Paese e oltre. "La sperimentazione è nel nostro Dna - racconta l’ex prima cittadina, ora impegnata in Anci Lombardia –, allora la scommessa era in campo ecologico". Del suo borgo ama "la cittadinanza attiva e il volontariato, risorse coltivate nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il borgo che guarda avanti. Da pilastro della sostenibilità a modello di volontariato. Bellusco, culla dell’innovazione