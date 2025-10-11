Il Belgio di Garcia fischiato contro la Macedonia nonostante i 25 tiri ora deve vincere in Galles Mondiale a rischio?
Il Belgio di Garcia, Lukaku (infortunato) e De Bruyne non è andato oltre lo 0-0 in casa contro un’ottima Macedonia, attualmente in testa al girone delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 ma con una partita giocata in più. Il Telegraaf racconta di fischi per la squadra dell’ex allenatore di Napoli e Roma, nonostante le tantissime occasioni create (soprattutto dall’ala sinistra del City Doku). I media fiamminghi parlano di una prestazione deludente perché non è arrivato il gol, e che una sconfitta nella prossima gara (contro il Galles a Cardiff) potrebbe essere mortifera e costringere i diavoli rossi ai play-off. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
