Il bar migliore del mondo è di Lorenzo Antinori | È un luogo con un'anima i cocktail hanno accento italiano

Il Bar Leone è stato eletto Migliore bar del mondo. Si trova a Hong Kong ma alla guida c'è un italiano. A Fanpage.it Lorenzo Antinori ha raccontato il progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Bar Leone è stato eletto Migliore bar del mondo.

Il Bar Leone di Lorenzo Antinori è stato premiato "Miglior bar del mondo 2025" dalla prestigiosa The World's 50 Best Bars

