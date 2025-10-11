Il bambino di Sondrio caduto dal quinto piano è miracolosamente salvo

Un sospiro di sollievo per la comunità di Sondrio: il bambino di 10 anni precipitato dal quinto piano della sua abitazione in via Maffei è ora fuori pericolo. Erano circa le ore 8 di mercoledì 18 ottobre quando il piccolo è caduto per oltre 15 metri, piombando sull’aiuola antistante il portone. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Miracolo a Sondrio: è fuori pericolo il bambino di 10 anni volato giù dal quinto piano - Il piccolo resta ricoverato in condizioni stazionarie a Bergamo ma è in miglioramento e le lesioni sarebbero contenute. Si legge su msn.com