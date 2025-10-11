Il 14 ottobre Papa Leone XIV in visita ufficiale al Quirinale

"Martedì 14 ottobre il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita ufficiale al Palazzo del Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella". Un comunicato della sala stampa della Santa Sede ufficializza la visita di Leone al Colle, notizia già emersa ieri dagli appuntamenti dei ministri. Dopo la prima udienza in Vaticano del presidente della Repubblica Italiana,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

