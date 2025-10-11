Igor Volley l' esordio in casa al via con il derby con Busto

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio casalingo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che domenica 12 ottobre alle 17 ospiterà Busto Arsizio per il primo derby stagionale. La contesa del Ticino, classica della massima serie, vedrà gli spalti del Pala Igor gremiti e un afflusso importante per un appuntamento sempre atteso e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: igor - volley

Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo

Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo

Igor Volley, le azzurre tornano in campo per il raduno

igor volley esordio casaIgor Volley, l'esordio in casa al via con il derby con Busto - Esordio casalingo per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che domenica 12 ottobre alle 17 ospiterà Busto Arsizio per il primo derby stagionale. Si legge su novaratoday.it

igor volley esordio casaIgor Volley, buona la prima: successo per 3-0 sul San Giovanni in Marignano - Dopo un primo set dominato, le azzurre non si lasciano intimorire dalla reazione delle padrone di ... Lo riporta lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Igor Volley Esordio Casa