Ieri in Campania | il dolore di Paupisi per l’ultimo saluto a Elisa e Cosimo

Anteprima24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 10 ottobre 2025.  Avellino – “ Maxi sequestro di droga della  Guardia di Finanza a Santa Lucia di Serino (AV). I militari, durante un controllo, hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia con all’interno dello stupefacente. Le perquisizioni poi estese all’abitazione hanno permesso di sequestrare un totale di 300 kg tra hashish, cocaina e metanfetamina. L’uomo è stato arrestato”. – Così il Ministro dell’Interno, Matteo  Piantedosi,  nell’elogiare il lavoro dei militari della Finanza che hanno scoperto il fatto e arrestato il responsabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri campania dolore paupisiStrage familiare di Paupisi, l’addio a mamma e figlio - È stato il giorno del dolore a Paupisi, in provincia di Benevento, dove la comunità si è stretta attorno alle famiglie Polcino e Ocone per dare l’ultimo sa ... ilfattovesuviano.it scrive

A Paupisi ultimo commosso saluto a Elisa e Cosimo - Clima di dolore ma anche abbraccio commosso da parte di un'intera comunità presso la chiesa di Santa Maria del Bosco ieri pomeriggio a Paupisi per la funzione funebre della 49enne Elisa Polcino e il 1 ... Riporta ilsannioquotidiano.it

