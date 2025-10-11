Ieri in Campania | il dolore di Paupisi per l’ultimo saluto a Elisa e Cosimo

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 10 ottobre 2025. Avellino – " Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza a Santa Lucia di Serino (AV). I militari, durante un controllo, hanno sorpreso un uomo mentre trasportava a bordo della sua auto una valigia con all'interno dello stupefacente. Le perquisizioni poi estese all'abitazione hanno permesso di sequestrare un totale di 300 kg tra hashish, cocaina e metanfetamina. L'uomo è stato arrestato". – Così il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nell'elogiare il lavoro dei militari della Finanza che hanno scoperto il fatto e arrestato il responsabile.

Ieri è stato firmato il decreto n.12 - Regione Campania, con la graduatoria del "Bando Strade" tanto atteso. Per Santa Lucia di Serino, un altro importantissimo traguardo. Tale Decreto, infatti, garantisce al nostro Comune un Finanziamento di € 3.000.000,00 pe - facebook.com Vai su Facebook

Ieri, al CONI Campania, al via il Corso di Management dello Sport, realizzato dal C.R. Campania FIGC LND Scuola dello Sport CONI. Il Presidente C.R. Campania FIGC LND @_Zigarelli ha sottolineato l'importanza della formazione e della crescita profession - X Vai su X

Strage familiare di Paupisi, l’addio a mamma e figlio - È stato il giorno del dolore a Paupisi, in provincia di Benevento, dove la comunità si è stretta attorno alle famiglie Polcino e Ocone per dare l’ultimo sa ... ilfattovesuviano.it scrive

A Paupisi ultimo commosso saluto a Elisa e Cosimo - Clima di dolore ma anche abbraccio commosso da parte di un'intera comunità presso la chiesa di Santa Maria del Bosco ieri pomeriggio a Paupisi per la funzione funebre della 49enne Elisa Polcino e il 1 ... Riporta ilsannioquotidiano.it