Idf trasferisce palestinesi da liberare

11.20 Le Forze di Difesa d'Israele hanno cominciato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump, accettato da Israele e Hamas. Lo riferisce la Tv pubblica israeliana Kan. Molti sono ergastolani. I detenuti vengono da diverse prigioni: quelli a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah vengono trasferiti al carcere di Ketziot. Dalla Cisgiordania, un centinaio saranno trasferiti a Ofer. Israele non rilascerà due medici palestinesi ritenuti membri di Hamas.