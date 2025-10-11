Idf trasferisce palestinesi da liberare
11.20 Le Forze di Difesa d'Israele hanno cominciato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump, accettato da Israele e Hamas. Lo riferisce la Tv pubblica israeliana Kan. Molti sono ergastolani. I detenuti vengono da diverse prigioni: quelli a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah vengono trasferiti al carcere di Ketziot. Dalla Cisgiordania, un centinaio saranno trasferiti a Ofer. Israele non rilascerà due medici palestinesi ritenuti membri di Hamas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il primo gruppo di studenti palestinesi in Italia Il 1 ottobre il governo italiano ha portato in Italia con due corridoi umanitari dalla Striscia di Gaza 152 palestinesi dalla Striscia di Gaza, tra loro persone evacuate per ragioni di salute, studenti universitari vincitori di
IDF avvia il trasferimento dei prigionieri palestinesi previsto dal piano di Trump - Detenuti da Gaza a Ketziot, circa 100 destinati alla Cisgiordania a Ofer; per le fasi successive il presidente parla di «consenso», ma restano dettagli da definire ... Come scrive lasicilia.it
