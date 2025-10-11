Identità a tavola e nelle capitali della cultura
Massimo Bottura, il miglior chef al mondo, ci ha raccontato un esercizio che ‘battezza’ chi entra nella brigata di cucina e, spesso, arriva da lontano. Bottura chiede ‘Chi sei?’ e il racconto avviene con un piatto: storie, storia, emozioni, ricordi. La cucina racconta. La domanda – Tu, quis es? – è non a caso il celebre quesito di Sant’Agostino: una domanda che aiuta a progettare il proprio futuro, perché come spiegarono insieme il latinista Ivano Dionigi e il cardinale Gianfranco Ravasi, conoscere tutto senza sapere chi siamo sarebbe il più grande fallimento della società e della scuola. Non è un caso che il tema dell’identità sia descritto dai classici, fondatori del presente, ma anche antagonisti di esso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
