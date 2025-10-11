Identificata dopo 21 anni la donna con le chiavi tedesche | è Eva Maria Pommer La svolta nel caso grazie a Identify Me

Leggo.it | 11 ott 2025

Eva Maria Pommer. È il nome della 35enne tedesca trovata morta su una spiaggia olandese il 4 luglio del 2004. Un'identità rimasta nascosta per oltre 21 anni e infine rivelata. 🔗 Leggi su Leggo.it

