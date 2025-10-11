Identificata dopo 21 anni la donna con le chiavi tedesche | è Eva Maria Pommer La svolta nel caso grazie a Identify Me
Eva Maria Pommer. È il nome della 35enne tedesca trovata morta su una spiaggia olandese il 4 luglio del 2004. Un'identità rimasta nascosta per oltre 21 anni e infine rivelata. 🔗 Leggi su Leggo.it
Dopo 21 anni, la polizia olandese identifica la “donna con le chiavi tedesche” - La polizia olandese è riuscita a identificare una donna trovata morta 21 anni fa nelle dune vicino a Wassenaar. Da 31mag.nl
Trovata morta su una spiaggia in Olanda 21 anni fa, risolto il mistero della “donna con le chiavi tedesche” - Conosciuta come "la donna con le chiavi tedesche", la 35enne era stata trovata morta in una spiaggia vicino alla città di Wassenaar nel luglio 2004. Come scrive fanpage.it