Inter News 24 Ibrahimovic ospite al Festival dello Sport di Trento si è raccontato tra carriera, avversari, successi e vita privata. Le sue parole. Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, è stato ospite al Festival dello Sport di Trento, dove ha condiviso i suoi pensieri sulla sua carriera, il Milan, e sulla Nazionale italiana. Durante l’intervista, ha parlato anche delle sue esperienze in campo e dei suoi compagni di squadra, rivelando particolari interessanti sulla sua carriera e sul futuro del calcio. SCUDETTO CON PIOLI UNA DELLE PIU’ GRANDE SODDISFAZIONI – « Ci sono squadre con più giovani, come il PSG, altre come la nostra che sono un mix tra gente di esperienza e giovani talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ibrahimovic si racconta: «Scudetto con Pioli? Grande soddisfazione. Tra i top difensori anche lui»