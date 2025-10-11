Ibrahimovic parla dei suoi allenatori | Capello mi ha trasformato Su Guardiola e Mourinho …
Ibrahimovic al Festival dello Sport di Trento ha raccontato di alcuni tra i tantissimi allenatori che avuto in carriera. In particolare, ha citato Capello, Guardiola e Mourinho. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ibrahimovic: «Sono io l’architetto del PSG. Champions? Si parla più del fatto che io non l’ho vinta di chi ci è riuscito»
Milan Futuro, parla Ibrahimovic. E su Camarda: “Tante sciocchezze sono uscite”
Milan, Ibrahimovic: Leao ha vinto lo scudetto da solo, non perdono Guardiola, la verità su Allegri - Zlatan Ibrahimovic ripercorre la sua storia da calciatore ma ancora non dimentica alcuni dissapori. Lo riporta sport.virgilio.it
Ibrahimovic: “Il nostro Dna è vincere, Allegri sa come farlo” - In una nuova intervista, Ibrahimovic parla del ruolo al Milan, della mentalità vincente del club e della capacità di Allegri di gestirlo. Come scrive calcioweb.eu