Ibrahimovic | Modric è un maestro lui è il calcio

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic ha elogiato Luka Modric con bellissime parole dal palco del Festival dello Sport di Trento, organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic modric 232 maestroModric campione senza tempo. Ibrahimovic: "È un maestro, &#232; identità. L'esultanza di Milan-Napoli dice tutto" - Intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di sé, del suo nuovo ruolo da Senior Advisor del Milan per RedBird e tanto altro ancora. Si legge su milannews.it

Milan, Ibrahimovic: "Modric &#232; il calcio, mi avrebbe allungato la carriera. Allegri è un vincente, Camarda il futuro" - L'ex fuoriclasse svedese: "Per accettare il mio ruolo ho chiesto tre cose: progetto a lungo termine, vincere e restare me stesso" ... Secondo msn.com

