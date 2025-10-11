Ibrahimovic | Leao è uno dei giocatori più forti al mondo Ha vinto uno Scudetto da fenomeno

Zlatan Ibrahimovic - senior advisor di RedBird - ha anche affrontato l'argomento Rafael Leao riguardo al Milan attuale durante il talk al Festival dello Sport di Trento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

