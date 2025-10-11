Ibrahimovic | La prima volta il Milan mi ha dato felicità la seconda è stata amore!
Dal palco del Festival dello Sport di Trento - evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' - Zlatan Ibrahimovic ha raccontato del suo ritorno al Milan nelle vesti di dirigente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ibrahimovic non dimentica la Juve: «In bianconero esperienza fantastica, ho giocato con calciatori che fino ad una settimana prima utilizzavo alla Play-Station. Capello decisivo, mi ha fatto diventare…»
Prima pagina Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic: “Milan ti aiuto a vincere”
?#Ibrahimovic "Questa è la mia terza esperienza al #Milan. La prima simboleggiava la felicità, la seconda l'amore, questa la storia" Tutte le dichiarazioni
Zlatan Ibrahimovic x Francesco Camarda ? Una lunga storia d'amore iniziata nel 2019 (anche prima, per Francesco è sempre stato Zlatan l'idolo calcistico) e che in futuro può andare ancora avanti "Ora conoscono tutti il tuo nome" #Camarda #Ibrahimovi
A tutto Ibrahimovic, l'intervento integrale: dal ruolo al Milan a Leao e Camarda - Senior Advisor della proprietà del Milan di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara di Trento nel. Da tuttomercatoweb.com
Milan, Ibrahimovic: Leao ha vinto lo scudetto da solo, non perdono Guardiola, la verità su Allegri - Zlatan Ibrahimovic ripercorre la sua storia da calciatore ma ancora non dimentica alcuni dissapori. Scrive sport.virgilio.it