Ibrahimovic | Ecco perché io ed Helena non siamo sposati

Al Festival dello Sport di Trento la leggenda del calcio Zlatan Ibrahimovic ha scherzato sulla sua decennale relazione con Helena Seger, con la quale ha anche due figli. Il suo racconto è tutto da ridere! Rivivi l'evento integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ibrahimovic: "Ecco perché io ed Helena non siamo sposati"

Ibrahimovic: "Siamo tutti uniti per fare il meglio possibile. Modric è il calcio, Leao lo aspettiamo perché è uno dei più forti al mondo"

Zlatan #Ibrahimovic alla Gazzetta: "#Leao? A Torino ero nello spogliatoio. Erano tutti arrabbiati, tutti, pure Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao. Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori due mesi, ora deve tornare i

Ibrahimovic e la promessa disattesa ai giocatori del Milan, Helena si è imposta sul look: “Let’s go” - La nuova vita di Zlatan Ibrahimovic da dirigente del Milan – anzi sarebbe meglio dire da plenipotenziario della proprietà americana, Ibra è quello che decide su tutto in nome e per conto per Gerry ... Si legge su fanpage.it

Sulla compagna, che ha rifiutato la sua proposta di matrimonio, dice: "Se non avesse avuto undici anni più di me, non sarebbe rimasta" - Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato i campi da calcio per sempre, scegliendo di iniziare una nuova vita a Beverly Hills insieme alla sua famiglia. Scrive gazzetta.it